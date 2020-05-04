Брянск, , 10:49 — REGNUM Со дня открытия монумента Дружбы славянских народов исполнилось 45 лет. Композиция, которая является точкой пересечения государственных границ Российской Федерации, Белоруссии и Украины, со стороны России находится на территории Климовского района Брянской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Монумент «Три сестры» открыли 3 мая 1975 года, в преддверии празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является символом Дружбы славянских народов — композиция включает в себя три высоких белых пилона с гербами РСФСР, БССР и УССР, опоясанных бронзовым кольцом. С 1975 года и по 2014 год у подножия монумента проводился фестиваль «Славянское единство». С 2014 года международный фестиваль проходит по согласованию в одном из приграничных населённых пунктов Брянской и Гомельской областей.

Всю конструкцию монумента отливали на Брянском машиностроительном заводе.