Сингапур, , 10:43 — REGNUM Сингапурские ученые увеличили на пять дней прогноз окончания вспышки коронавируса в России — до 17 августа. Об этом свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее ученые предполагали, что эпидемия в России может закончиться 12 августа.

Прогноз составлен на основе анализа данных и путем математического моделирования. В институте призвали не воспринимать такие прогнозы всерьёз, поскольку они имеют «теоретический» характер.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова, пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, будет достигнут в ближайшие две недели.

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