Владимир Станулевич, 4 мая 2020, 10:38 — REGNUM Родина Александра Альбертовича Вешнякова, бывшего председателя ЦИК РФ — деревня Байкалово. Но мамин дом, в котором он жил, — в Конецдворье, по соседству. Летом сюда ходит теплоход, а зимой — ледовая переправа с Рикасихи. В межсезонье переправы нет недели две, но в этом году остров отрезан от Большой земли уже 3 недели, и впереди еще дней 10. Лед рыхлый, и ледокол в противопаводковую кампанию сломал переправу. Продукты и все необходимое возят аэросани областного отряда спасателей. В аэросанях обнаружилось свободное место, и я присоединился к экспедиции.

Архангельские спасатели доставили на острова 750 кг свежего хлеба
Архангельские спасатели доставили на острова 750 кг свежего хлеба
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Груз — 750 килограммов хлеба — в Конецдворье, Ластолу и Вознесенье. Раньше у спасателей были воздушные подушки, но лед острый, юбки подушек рвутся. Остановились на модели «Патруль» саратовского производства — 4 человека плюс 500 кг груза. Движок 230 л. с. от «Субару Аутбек», расход 35 литров на 100 км, скорость до 100 км/ч. Аэросани привозит к реке УАЗ с прицепом, дальше — своим ходом. Операции идут в радиусе 50 км от места выгрузки.

За рулем аэросаней «Патруль» Кирилл Кремлев — заместитель начальника центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области
За рулем аэросаней «Патруль» Кирилл Кремлев — заместитель начальника центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На кромке русла, пройденного ледоколом, сильно тряхнуло — кабина саней из металла, днище — пластик, резиновые надувные баллоны, и снова лист пластика. Амортизация никакая. Хорошо, что до Конецдворья ровный лед, дальше торосы — лед пошел. Через торосы «Патруль» не пройдет, двинется в объезд.

На берегу аэросани встречает «Газель», бодрые ребята перекидывают один за другим мешки с хлебом. Консервы в магазинах еще есть, картошка своя, но люди соскучились по хлебу. У магазина очередь, звонят хозяйке — «когда привезут хлеб?». К счастью, на материке не было инсультников и страдальцев с зубами и без оных. Три года назад спасатели принимали роды — на середине Двины командир оценил обстановку и принял решение заняться родовспоможением. Кабина аэросаней просторная — операция прошла успешно.

Первое упоминание Конечных дворов в уставной грамоте великого князя Московского Василия Дмитриевича 1397 года
Первое упоминание Конечных дворов в уставной грамоте великого князя Московского Василия Дмитриевича 1397 года
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Пока спасатели повезли хлеб в Вознесенье, я погулял по деревне. Впервые Конецдворье упоминается в уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича 1397 года: «А на Орлеце дворяном хоженого белка; а езды и позовы от Орлеца до Матигор две белки езду; до Колмогор две белки, до Куръострова две белки, до Чюхчелема две белки, до Ухтъост рова две белки, до Кургии две белки, до Княжаострова четыре белки, до Лисича острова семь бел, а до Конечных дворов десять бел…»

Чуть позже, в 1419 году, в Новгородской 1-й летописи 1419 года также упоминание: «Того же лета, пришед Мурман войною в 500 человек, в бусах и шнеках, и повоеваша Арзуги погост Корильскыи и в земли Заволочкой погосты: в Неноксе, Корельском монастыре святого Николы, Конечный погост, Яковлю кюрью, Ондреянов берег, Киг остров, Кяр остров, Михайлов манастырь, 3 церкви сожгли, а христиан черноризиц посекли…»

Древние улочки в центре Конецдворья не пропустят грузовую машину
Древние улочки в центре Конецдворья не пропустят грузовую машину
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Село древнее, здесь жили мореходы — судя по древнейшей части села вокруг церкви, небогато. Домики испокон веку в три окна на крошечных участках. Клочок огорода, улица шириной метра 2−3, следующий крошечный домик. В планировке не разобраться, вокруг церкви хоровод домиков, бань, сараев и амбаров. Только сориентируешься по колокольне, как поперек идет другая улочка тоже на колокольню — искривление пространства какое-то. Проехать или развернуться на улочках грузовой машине невозможно. Ни противопожарных разрывов, ни канав, ни пожарных водоемов. Пожарный ГАЗ-66 с добровольной дружиной в Ластоле, минут 15 езды. Да, минут 15 пока соберутся — произойдет много неприятного. Провести бы в Конецдворье пожарные учения, со штрафами и принятием мер.

Ось вращения жизни в Конецдворье — церковь Николая Чудотворца. Везде, где живут мореходы, церковь они посвящают Николе — своему покровителю. Первой, которую помнят с XVII века, была часовня Чудотворца Николая. Спустя сто лет местные жители купили в архангельском Кузнечевском приходе деревянную батальонную церковь. Гарнизон построил в 1745 году каменную Троицкую, и деревянную церковь продали для покрытия расходов. В Конецдворье ее освятили в 1769 году, она дожила до конца XX века, хотя уже в XVIII веке продавалась как «обветшавшая». Церковную ограду, ворота которой рядом с церковью, жители тоже купили — в Соловецком монастыре. При советской власти изобретательные селяне сберегли храм, приспособив его под склад.

Везде, где жили мореходы, они посвящали церковь своему покровителю — святому Николаю
Везде, где жили мореходы, они посвящали церковь своему покровителю — святому Николаю
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1990-е церковь разрушилась, и влиятельный земляк Александр Вешняков с помощью Фонда Андрея Рублева поставил по тому же чертежу новую. В церковь я не попал, она, как говорят, всегда заперта. К ней «прикреплен» северодвинский батюшка, он здесь появляется крайне редко. Внимания к церкви нет — доски обшивки колокольни кое-где оторваны и висят на гвоздях. Отношение к храму у некоторых местных странное — ее называют «новоделом». Это отголоски рассуждений, что нужно было, мол, ее реставрировать, а не ставить новую. Но реставрация — восстановление памятника, если сохранилось хотя бы его 20%, а в Конецдворье и этого не было.

Наиболее подходящее Конецдворью слово — опустевшее. Жители кое-где мелькают на участках, но молча, как призраки — ни голоса, ни лая собаки.

С реки послышался звук самолета — аэросани возвращались с Вознесенья. Шум мотора разбудил единственную собаку — она долго гналась по льду Северной Двины за странным аппаратом.

Конецдворская собака долго гналась по льду Северной Двины за интересным аппаратом
Конецдворская собака долго гналась по льду Северной Двины за интересным аппаратом
Владимир Станулевич © ИА REGNUM