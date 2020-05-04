Ижевск, , 10:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 мая выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в республике заражений выросло до 332 случаев, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых инфицированных — девять жителей Ижевска, пятеро жителей Алнашского района, двое — в Завьяловском районе, по одному — в Граховском и Кезском районах.

«Обращаю внимание родителей, среди заболевших четыре ребенка. Личный пример и беседа с детьми о необходимости соблюдения режима самоизоляции могут уберечь их от риска заражения инфекцией», — отметил глава Удмуртии.

Полностью выздоровели и выписаны ещё девять человек, общее число выздоровевших составило 66 жителей республики. Скончался 66-летний мужчина на фоне коронавируса, который страдал хроническим сердечным заболеванием. Всего с коронавирусом в регионе умерло десять человек.

От общего числа инфицированных семь человек находятся в тяжелом состоянии, 62 — в состоянии средней тяжести, 187 — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приволжском федеральном округе выявили 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 11 139 случаев. Максимальное число заражений коронавирусом среди регионов Поволжья наблюдается в Нижегородской области — 2695 случаев. Удмуртия по-прежнему занимает последнее место в ПФО по числу граждан с подтвержденным заражением SARS-CoV-2.

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