Тверь, , 10:37 — REGNUM Сразу 40 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, признаны выздоровевшими за последние сутки. Всего в регионе после коронавируса вылечились 165 человек, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе правительства Тверской области.

За последние сутки в регионе подтвердилось 19 новых случаев заражения, все люди, у которых подтвердилось инфицирование, изолированы и получают помощь медиков. В большинстве случаев заражение не проявляется симптомами.

Всего в Тверской области подтверждено 680 случаев заражения. 509 человек остаются в стационарах либо дома на карантине под постоянным наблюдением медиков.

Шесть человек скончались.

С 14 апреля в Тверской области тестирование на коронавирус проводят самостоятельно, что позволило значительно увеличить объёмы исследований. На данный момент на коронавирус в регионе обследовано 30 256 человек, за последние сутки — 294.