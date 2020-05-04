Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Американский актёр Дэвид Хейтер готов вернуться к озвучке Солида Снейка в играх серии Metal Gear, если ему предложат. Об этом 4 мая сообщает портал Shazoo.

Хейтер отметил, что ему очень нравится играть этого персонажа. Актёр заявил, что с радостью вернётся к озвучке Снейка, если разработчики пригласят его поработать над ремейками.

Напомним, Солид Снейк — это центральный протагонист серии игр Metal Gear. Его дебют состоялся в первой части франшизы в 1987 году.

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