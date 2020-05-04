Москва, , 10:33 — REGNUM В небе над Москвой проходит репетиция воздушной части парада Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первые вертолёты появились в небе над центром столицы примерно в 10:20 мск.

Воздушные части парада Победы пройдут в 32 городах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что основная часть парада Победы состоится, несмотря на пандемию коронавируса, но не 9 мая, а позднее.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата репетиции воздушной части парада Победы