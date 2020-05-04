Псков, , 10:44 — REGNUM В Псковской области общее количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции за последние сутки возросло на 13 единиц и составило 214 случаев. Об этом утром 4 мая сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Количество выздоровевших за сутки увеличилось на семь человек и достигло 26 человек. Список жертв инфекции за сутки не изменился: в Псковской области вирус унёс жизни восьми человек.

В регионе за всё время проведено 10 435 исследований на наличие коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией в городах Псков (69 человек), Великие Луки (21 человек), Островском районе (23 человека) а также Новосокольническом районе (23 человека), где ранее заболела группа киргизских гастарбайтеров, привезенных из Москвы. По иронии судьбы их привезли строить новый корпус инфекционной больницы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети посетовал, что хорошая погода и майские праздники плохо сказались на готовности жителей и гостей региона остаться дома.

«Много раз просил и предупреждал, что нужно потерпеть ещё несколько дней, потому что сейчас действительно непростая ситуация: третья инкубационная волна; урезанный, но всё ещё существенный поток людей из других регионов; а также крайне хрупкий, очень тяжело давшийся нам всем контроль над распространением заболевания. Искренне благодарю всех, кто выполняет все рекомендации и соблюдает ограничения», — написал губернатор вечером 3 мая.

Он добавил, что за первые дни майских праздников сотни человек получили штраф за нарушение режима самоизоляции. «Предупреждений больше не будет! Сразу максимальные штрафы», — пообещал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области количество случаев коронавируса превысило две сотни