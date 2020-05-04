Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Вечером 4 мая в Петербург прибудет вывозной рейс с российскими туристами из Таиланда. Соотечественники уже должны были сесть на борт в Бангкоке.

Судя по данным онлайн-табло «Пулково», рейс «Аэрофлота» 273 ожидается в Северной столице в 19:23. На борту будут 110 пассажиров, большинство из них — жители Петербурга и Ленобласти.

Тем не менее после посадки в «Пулково» самолет направится в Москву.

Ранее, в 5:35 4 мая в Петербург вернулись туристы из индонезийского Денпасара, на борту было 230 человек.

Прибывшим приходится проходить дополнительный санитарный контроль, сдавать анализы на коронавирус, дезинфицировать багаж. Затем их развозят по домам на автобусах с сопровождением ГИБДД. Жители других регионов могут провести дни самоизоляции в одном из обсерваторов в Курортном районе — в течение 14 дней никто из них не может выходить на улицу.

Добавим, через «Пулково» в Россию вернулись уже порядка 1000 человек.

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