Москва, , 10:28 — REGNUM В Москве от COVID-19 выздоровели еще 544 пациента, общее число выздоровевших — 7573 человека. Об этом 4 мая сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, после лечения врачи проводят специальные исследования для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев инфицирования.

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