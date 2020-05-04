Цхинвал, , 10:28 — REGNUM Полигоны общей площадью более 3 тыс. гектаров очистили от взрывоопасных предметов российские саперы в Южной Осетии. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

«При выполнении задачи по сплошной очистке полигонов военные инженеры применяли современные средства: искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун-3М» и защитные костюмы «Дублон», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Сообщается, что найденные снаряды и другие опасные предметы уничтожали на месте, чтобы не создавать дополнительной опасности для людей. В общей сложности в саперных работах приняли участие более 100 военных из России. Также применяли обученных собак и специализированную технику.

Стоит отметить, что в течение зимних учений на полигонах российской военной базы в Южной Осетии было применено порядка 160 тыс. боеприпасов, из них 20 тыс. артиллерийских снарядов и 4 тыс. ручных гранат.