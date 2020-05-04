Москва, , 10:24 — REGNUM Вывозными авиарейсами 4 мая вернутся на родину граждане России, застрявшие из-за пандемии нового коронавируса во Вьетнаме, Германии, Таиланде и США. Об этом ранее сообщило Минкомсвязи в своем Telegram-канале.

По данными источника, 4 мая должны вылететь рейсы Берлин — Казань — Новосибирск, Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лос-Анджелес — Санкт-Петербург — Москва, Камрань — Владивосток.

При этом с 27 марта РФ прекратила авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омской области за сутки подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом.