Саратов, , 10:27 — REGNUM Саратовская область стала участником масштабной акции «Наш День Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На саратовской земле песню «День Победы» исполнил Леонид Сметанников — народный артист СССР, профессор Саратовской консерватории. Именно он первым спел легендарную песню на «Голубом огоньке» в мае 1975 года.

Спустя 45 лет она вновь прозвучала в знаковом для каждого саратовца месте — на территории музея боевой и трудовой славы в мемориальном комплексе под открытым небом — парке Победы на Соколовой горе. До введения режима повышенной готовности и самоизоляции, в марте был записан видеоролик исполнения песни «День Победы» Леонидом Сметанниковым в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, почетного гражданина Саратовской области, профессора Людмилы Лицовой.

Следующий участник марафона — Ульяновская область.

Напомним, что все 14 субъектов Приволжского федерального округа примут участие в этой акции по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эстафету песенного марафона «Наш День Победы» приняла Татария 30 апреля от Самарской области.

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