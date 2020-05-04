Москва, , 10:29 — REGNUM Профилактические работы на теплосетях медучреждений в Москве планируется провести без отключения горячей воды. Об этом сообщил 4 мая журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Работы на теплосетях, которые обогревают системы горячего водоснабжения больниц со стационарами, начнутся 15 июля. При наличии резервных источников горячего водоснабжения выполнить профилактику сетей планируется без отключения горячего водоснабжения, отметил Бирюков.

Кроме того, от горячего водоснабжения не отключат 69 медучреждений стационарного типа, у которых есть резервные связи от тепловых сетей компании «МОЭК».

Как сообщало ИА REGNUM, отключение отопления в домах в Москве намечено на 6−7 мая. График планового отключения горячей воды скорректировали в связи с самоизоляцией горожан. Отключения начнутся 1 июня.

Читайте также: В Москве плановые отключения горячей воды начнутся 1 июня