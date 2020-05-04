Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) по итогам инспекции, проведённой в марте 2020 года, включила зоопарк Ростова-на-Дону в список участников организации. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 4 мая.

«Специалисты из Великобритании, Нидерландов и России оценили проделанную городом работу по модернизации ростовского зоопарка. По результатам визита наш зоопарк включили в число участников Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Из более чем 70 зоопарков РФ ростовский зоопарк стал шестым членом ЕАZA», — написал градоначальник в Instagram.

Участие в организации позволит зоопарку бесплатно получать редких и ценных животных. ⠀

ИА REGNUM напоминает, что в условиях режима самоизоляции ростовский зоопарк обратился за помощью к горожанам. Ростовчане могут сделать добровольное пожертвование на сайте зоопарка, купить билет онлайн или стать опекуном животного.

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