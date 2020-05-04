Барнаул, , 10:16 — REGNUM Новые инфицированные коронавирусом на территории Алтайского края выявлены за минувшие сутки в количестве 36 заразившихся. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб региона по противодействию COVID-2019 на официальном сайте Алтайского края.

«В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 28 человек из данного числа проживает в Змеиногорском районе, 6 — в Барнауле, 3 — в Бийске и ещё по оному инфицированному в в Новоалтайске и Тюменцевском районе.

Таким образом общее число инфицированных на территории региона теперь составляет 534 человека при 82 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса в России остаются 217607 человек.