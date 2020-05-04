Омск, , 10:14 — REGNUM В Омской области за сутки подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве 4 мая. Также выздоровели ещё десять пациентов.

По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, новые случаи — это в том числе результат несоблюдения омичами мер самоизоляции.

В регионе 41 человек с коронавирусом проходит лечение амбулаторно, 77 — находятся в стационаре. За их состоянием ежедневно наблюдают медики.

Таким образом, в Омской области к 4 мая подтверждён 161 случай заражения SARS-CoV-2. Излечились 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались четыре пациента с коронавирусом.

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