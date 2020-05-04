Москва, , 10:14 — REGNUM Интерактивный проект «Московские сезоны дома» приглашает отметить День Победы. Уже сейчас для праздничного настроения можно послушать песни военных лет — в классическом и современном звучании: лучшие композиции доступны в плей-листе.

«Синий платочек», «Тёмная ночь», «Три танкиста», «На безымянной высоте» не оставят никого равнодушными. Именно сейчас есть время рассказать детям о Победе. Для домашних концертов доступны композиции в исполнении Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Леонида Утёсова, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля.

Кроме того, с 4 по 10 мая в программе «Московских сезонов дома» — лермонтовская «Панорама Москвы» в исполнении актера Российского академического Молодежного театра и Театра Наций Александра Гришина, живое выступление участницы популярных телешоу, певицы и битбоксера Алёны Минулиной, серия музыкальных занятий от школы Artsound music school и мастер-классы по созданию портретов котов в стиле шедевров Анри Руссо и Густава Климта.

Все видео, в том числе и те, что идут в прямом эфире, остаются в аккаунтах. Желающие могут их посмотреть в любой момент.