Москва, , 10:12 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса в России остаются 217 607 человек, сообщили 4 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

С начала 2020 года под наблюдением медиков находились 791 773 человека. В регионах России предусмотрено 486 обсервтаторов на 41 592 места. Развернуто 287 обсерваторов, в которых находятся 12 164 пациента.

По состоянию на 3 мая в российских лабораториях проведено 4,3 млн исследований на наличие коронавируса.

Напомним, по состоянию на 3 мая в России выявили 134 687 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 639 пациентов, скончались 1280 человек.

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