Москва, , 10:11 — REGNUM Министерство юстиции РФ разработало проект создания интернет-портала, где любой гражданин сможет получить бесплатные консультации юристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ресурс будет нацелен на единые подходы всех органов власти и организаций к реализации государственной политики в сфере оказания бесплатной юридической помощи и развития правовой грамотности и правосознания граждан.

«Будут разработаны сервисы, с помощью которых (можно будет) быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юридическую помощь», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общероссийский народный фронт открыл Центр поддержки граждан по трудовым вопросам, возникшим в связи с пандемией коронавируса. Инициатива реализуется в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

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