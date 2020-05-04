Бразилиа, , 10:18 — REGNUM В Бразилии от COVID-19 за сутки скончались 275 человек. Об этом 4 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число скончавшихся в стране на сегодняшний день составляет 7 тыс. 25 человек. За прошедшие сутки выявлено 4 тыс. 588 случаев заражения коронавирусом, всего за период эпидемии выявлено 101 тыс. 147 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор число выявленных случаев заражения по всему миру превысило 3 млн 500 тыс. человек.

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