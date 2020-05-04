Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки на наличие коронавирусной инфекции обследованы 3104 человека, сообщили 4 мая в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это один из самых низких суточных показателей тестирования за последние недели.

Для сравнения: 29 апреля в Петербурге были обследованы на коронавирус 12 тыс. 213 человек. Затем цифра упала, и за 2 мая было обследовано 5379 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 4 мая на карантине в Петербурге находится 3115 человек, в том числе 105 — в обсерваторе, 541 — на самоизоляции, 2469 — контактные лица.

В петербургскую службу экстренных вызовов 112 о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 59 человек.

За сутки 178 петербуржцев позвонили на горячую линию 8−800−200−34−11 и попросили помощи волонтеров. С 27 марта петербургские волонтеры выполнили уже 12 983 заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 мая всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 5029 случаев заражения коронавирусом. Умерли 34 человека, выздоровел 1061 человек.

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