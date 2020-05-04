Белгород, , 10:03 — REGNUM Фестиваль сирени и форум «Зелёная столица» перенесли на более поздние сроки в Белгородской области. Мероприятия должны были состояться в мае, но из-за угрозы распространения коронавируса организаторы скорректировали планы, сообщает 4 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную группу форума.

Накануне Дня Победы, 8 мая, в посёлке Прохоровка был запланирован Фестиваль сирени. В программе предполагались: торжественное открытие парка-музея военной сирени с уникальными арт-объектами, выставка-продажа сортовой сирени, мастер-классы для детей и взрослых, конференция с участием ведущих российских и зарубежных специалистов. В Старом Осколе с 15 по 17 мая должен был состояться IV открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица».

Ориентировочно мероприятия перенесли на июль-август 2020 года.

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