Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Все призывники в Вооруженные силы (ВС) Казахстана пройдут тестирование на коронавирус. Об этом 4 мая заявил глава департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС Казахстана Сакен Жусупов на брифинге.

«Возобновление призыва свидетельствует о том, что страна возвращается к обыденной жизни», — считает начальник департамента. По его словам, во время оповещения, сбора призывников, медосмотра и отправки в войска будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении весеннего воинского призыва в армию до августа 2020 года. Ранее призыв в Вооруженные силы республики приостановили из-за распространения коронавируса.

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