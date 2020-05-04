Москва, , 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19. Об этом сегодня, 4 мая, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

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«В условиях этого баланса нам придется жить определённое время, пока мы не найдём средство защиты — лекарство или вакцину», — приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

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Попова добавила, что пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, несмотря на снятия ограничений, всё равно придётся сидеть дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные заявления сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что часть действующих ограничений, введенных из-за распространения COVID-19, будут действовать до тех пор, пока не будет разработана вакцина или эффективные лекарственные препараты против этого заболевания.