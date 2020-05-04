Москва, , 09:52 — REGNUM На лечении в стационаре ГКБ №40 в Коммунарке находятся 503 человека. Соответствующую статистику в виде инфографики опубликовал на своей странице главврач больницы Денис Проценко.

Отмечается также, что 55 пациентов находятся в реанимации, большинство из них (64%) старше 65 лет. При этом доля пациентов в реанимации в возрасте от 41 года до 60 лет составляет 33%. Из всего числа реанимационных случаев 49% пациентов находятся на ИВЛ, 51% — без ИВЛ. Всего на ИВЛ находятся 27 пациентов, ещё один пациент находится на ЭКМО.

Среди стационарных пациентов в госпитальных отделениях находятся 448 человек. У 98% госпитализированных в стационар имеется внебольничная пневмония, при этом у 62% — подтверждённый COVID-19, а у 38% — вероятный.