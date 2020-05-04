Москва, , 09:51 — REGNUM Температура воздуха в столице России и Московской области в течение следующих трех дней составит около +20 °С с дождями, а по ночам будет больше +10 °С. Об этом 4 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура будет около 20 градусов, может быть, до 22 градусов. Но в связи с тем, что погода будет более облачная, ночные температуры будут от 11 до 13 градусов (тепла)», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Также синоптик отметил, что такая температура воздуха есть превышение нормы на 5−6 °С и что в указанные три дня в Москве будет наблюдаться практически июньская погода.

«Именно превышение 10-градусной отметки ночью — признак теплой погоды», — подчеркнул Вильфанд и добавил, что дожди в эти дни будут чаще, чем 3 мая, а с 7 мая погода вернётся к нормам мая для данной местности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что днём в понедельник, 4 мая, в Москве ожидаются кратковременные дожди, а местами — грозы.