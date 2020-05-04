Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Ранее зараженных коронавирусом пациентов больницы № 1 (Екатеринбург) стали выписывать после выздоровления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

До этого в медучреждении произошла вспышка заражения новым коронавирусом. Полпред президента по УрФО Николай Цуканов заявлял, что заразу нашли у 114 человек.

Сейчас из больницы выписали первых 15 человек. Они выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 1 тысячу 91 случай заражения коронавирусом. Выписаны 160 пациентов.

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