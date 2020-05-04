Кишинёв, , 09:53 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в Молдавии завершится 15 мая и власти не намерены его продлевать, заявил 4 мая глава молдавского правительства Ион Кику во время брифинга, сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

С окончанием режима чрезвычайного положения «к нормальной работе вернутся и парламент, и другие учреждения», добавил он.

Кику также отметил, что большинство стран продолжают сохранять особый режим в отношении карантина, массовых собраний и подобных мер, что будет действовать и в Молдавии. Премьер-министр Молдавии призвал граждан к бдительности в связи с имеющимися рисками заразиться коронавирусом и информацией специалистов о том, что возможна вторая волна эпидемии.

«Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев коронавируса вынудит нас вернуть жесткие ограничения, поэтому прошу всех соблюдать правила», — призвал Кику.

Напомним, в Молдавии 3 мая еще у 69 человек выявили коронавирус. Общее число зараженных в стране составило 4121. 1382 человек выздоровели, 125 — умерли.