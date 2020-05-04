Москва, , 09:39 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала ажиотажный спрос на средства индивидуальной защиты, что, в свою очередь, спровоцировало резкий рост цен на СИЗ. Так, спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500%. Об этом заявили в государственной корпорации «Ростех».

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Так, по данным госкорпорации, стоимость ткани, из которой производят медицинские костюмы и маски, на чёрном рынке выросла в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за килограмм, пишет РБК. При этом закупочная цена составляет 300 рублей.

В компании добавили, что «Ростех» договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165−305 рублей за килограмм.

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В пресс-службе компании ИА REGNUM уточнили, что входящая в госкорпорацию «Росхимзащита» с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными, и начала их поставки в регионы. В производстве СИЗ задействованы 15 крупных швейных фабрик, которые выпускают более 90 тысяч костюмов в сутки, при этом объёмы постоянно наращиваются. Этот показатель планируется увеличить до 150 тыс. уже в мае. Отпускная цена комплекта без учёта доставки на сегодня составляет 847 рублей.

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