Тбилиси, , 09:36 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии 4 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Stopcov.ge.

По предоставленным данным, общее число зарегистрированных в стране случаев инфицирования новым вирусом выросло на четыре и достигло 593. Также отдельно статистика учитывает трех инфицированных коронавирусом за границей, которых затем привезли в Грузию.

Сообщается, что в Грузии выросло до 223 число вылечившихся от COVID-19. Девять пациентов с COVID-19 скончались. На карантине находятся 5028 человек, в стационаре — 537.

Стоит отметить, что 1 мая в Грузии наблюдался очередной всплеск выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки до 27.

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