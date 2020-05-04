Киев, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 418 и составило 12 331 случай. Об этом сообщили 4 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, госпитализация понадобилась 3662 людям, из которых 412 медицинских работников и 152 ребёнка. Аппарат искусственной вентиляции лёгких понадобился 160 людям, включая 14 медработников.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников», — сказано в сообщении.

Выздоровели 1619 пациентов, из которых 358 медицинских работников. Лидером по числу заразившихся остаётся Черновицкая область — 1887 подтверждённых случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии в телах двух скончавшихся граждан Украины коронавирус SARS-CoV-2 не обнаружили.

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