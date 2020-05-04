Кызыл, , 09:33 — REGNUM Тушение природных пожаров на территории Республики Тува закончено военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) РФ. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ЦВО.

«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили тушение природных пожаров в назначенных участках в Тандинском и Каа-Хемском районах Республики Тыва», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в нем отмечается, что армейским вертолетом Ми-8 АМТШ «Терминатор» на два очага пожаров на территории Тувы было сброшено свыше 80 тонн воды.

Кроме этого, сообщается, что военными была остановлена полоса огня длиной 80 км и создано несколько противопожарных полос.

«В работах были задействованы более 100 военнослужащих тувинской бригады, которые после выполнения задания убыли в пункты постоянной дислокации», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество природных лесных пожаров за сутки в Хабаровском крае выросло в два раза.