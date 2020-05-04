Хабаровск, , 09:42 — REGNUM Почти 2 млрд рублей выделили власти Хабаровского края на поддержание устойчивости экономики в период пандемии коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На мероприятия по поддержки малого и среднего предпринимательства будет потрачено 1 млрд 125 млн рублей. Всего же на поддержание экономики в регионе готовы потратить 1 млрд 870 млн.

Сейчас в правительстве края на рассмотрении находится законопроект о предоставлении льгот малым предприятиям, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Документом предусмотрено снижение ставки с 6% до 3% по базе «доходы», с 15% до 8% по системе «доходы минус расходы». Размер выпадающих доходов края составит более 700 млн рублей.

Более 200 предприятий получат льготы по аренде, в том числе земельных участков.

Предусмотрен также ряд других мер поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин потребовал к 6 мая представить подробные доклады о реализации всех мер поддержки в период пандемии коронавируса.