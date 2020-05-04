Москва, , 09:30 — REGNUM На сегодняшний день полное прекращение распространения коронавирусной инфекции невозможно, несмотря на введённые ограничения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — сказала Попова.

По её словам, Россия учится жить «по-новому» и «в условиях, когда вирус есть». При этом она отметила, что в ходе разработки плана отмены ограничений некоторые из таковых будут сниматься, но вместе с тем люди старшего поколения и имеющие патологические болезни «остаются всё равно дома».

Попова подчеркнула, что для того, чтобы режим самоизоляции был «всё мягче и мягче», необходимо сегодня соблюдать все требования.