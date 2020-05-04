Воронеж, , 09:28 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, данные 4 мая опубликовал региональный оперштаб.

В оперштабе уточнили, что пациенты находятся под наблюдением врачей. Также установлен и круг контактов новых заразившихся.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено 636 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались.

Выздоровели уже 130 человек, в том числе — 80-летняя женщина и 90-летний мужчина, который находился на ИВЛ.

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