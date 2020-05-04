Хартум, , 09:30 — REGNUM Министр инфраструктуры и транспорта Судана Хашим ибн Ауф заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 4 мая сообщается в заявлении ведомства.

«У государственного министра инфраструктуры и транспорта Хашима ибн Ауфа обнаружили коронавирус на прошлой неделе, после того, как он общался с одним из своих родственников», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что чиновник находится в хорошем состоянии и быстро восстанавливается. Он принимает участие в работе подконтрольного ему ведомства в режиме телеконференции.

Напомним, на сегодняшний день в Судане, по данным американского университета имени Джона Хопкинса, зарегистрировано 592 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 в стране скончался 41 человек.

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