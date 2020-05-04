Ташкент, , 09:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал восстановить жилье и инфраструктуру в районах, пострадавших от наводнения из-за прорыва дамбы, передает 4 мая телеканал «Узбекистан 24».

«Знайте одно, что я не успокоюсь, пока ваше жилье не восстановят, и вы не переселитесь», — сказал президент во время общения с жителями Сырдарьинской области.

Глава государства добавил, что правоохранительные органы республики выяснят причину разрушения дамбы, и виновные понесут наказание.

Напомним, 3 мая по факту прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане возбудили уголовные дела по ст. 207 УК республики (должностная халатность) и 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ).

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