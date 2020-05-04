Саратов, , 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.

Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в Саратове — пять, в Ершовском районе — 25, в Аткарском — 15, в Энгельсском — шесть, в Екатериновском — четыре, в Новоузенском — два, Новобурасском — два, Краснокутском — два. Еще в 13 районах — по одному: в Перелюбском, Духовницком, Саратовском, Озинском, Балашовском, Базарнокарабулакском, Пугачевском, Марксовском, Ровенском, Советском, Хвалынском, Петровском и Краснопартизанском районах.

Заражены 47 человек из числа контактных, 23 человека с внебольничной пневмонией, пять случаев заражения выявлены у прибывших из Москвы и имеющих признаки вирусной инфекции, один с ОРВИ. В Ершовском районе 15 человек выявили при обследовании контактных, 10 — с внебольничной пневмонией. В Аткарском районе — 14 человек контактных в психоневрологическом интернате села Озерки, один зараженный выявлен в Аткарске.

По возрасту: девять — дети до 14 лет, двое — от 18 до 19 лет, двое — от 20 до 29 лет, 12 — от 30 до 39 лет, 13 пациентов — от 40 до 49 лет, 19 — от 50 до 59 лет, 17 — старше 60 лет. Все пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением врачей, их состояние стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области количество пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких составляет 14 человек.

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