Москва, , 09:15 — REGNUM Сотрудники МЧС России с начала апреля продезинфицировали более 3 тыс. км дорог и 12,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что общая площадь составила более 1 млн 867 тыс. кв. м. За последние сутки — около 85 тыс. кв. м.

Также сообщается, что обработано 709 лечебных и почти 560 образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, для дезинфекции задействуют спецтехнику и снаряжение. Так, авторазливочные станции АРС-14 на базе ЗИЛ-131 вмещают почти 2,7 тыс. литров раствора гипохлорида натрия 1%.

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