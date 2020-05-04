Загреб, , 09:12 — REGNUM Второй этап смягчения карантинных мер, которые были введены в стране 19 марта из-за пандемии нового коронавируса, начали с 4 мая власти Хорватии.

При этом первый этап по смягчению карантина начался в стране с 27 апреля, когда была возобновлена работа общественного транспорта, библиотек, рынков, музеев и магазинов. Так как у него не было, как посчитал Национальный штаб гражданской защиты страны, негативного эффекта, с 4 мая власти Хорватии начали второй этап смягчения.

На втором этапе предусмотрено открытие парикмахерских и салонов красоты, а также полное восстановление работы здравоохранения в стране, кроме профильных инфекционных учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом. При этом с 11 мая предполагается введение третьего этапа смягчения карантинных мер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Хорватии было выявлено 2096 инфицированных коронавирусом при 79 умерших и 1489 выздоровевших пациентах.