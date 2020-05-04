Кишинёв, , 09:14 — REGNUM В Молдавии женщина, зараженная коронавирусом, дважды сбегала из двух разных медицинских учреждений. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе молдавской полиции.

По информации полиции, 34-летняя женщина 30 апреля сбежала из больницы Святого Архангела Михаила города Кишинева. Ее нашли 3 мая в населенном пункте Хинкэуць Единецкого района, после чего ее доставили в районную больницу города Единец, откуда она снова совершила побег.

Сотрудники полиции задержали женщину в течении двух часов после побега и доставили обратно в лечебное учреждение, где ее охраняют сотрудники полиции Единецкого района.

Сотрудников центра общественного здоровья проинформировали о лицах, с которыми контактировала пациентка во время побега из лечебного учреждения. Также была проведена санитарная обработка в магазине, куда женщина пошла после того, как покинула больницу.

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