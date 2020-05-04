Магас, , 09:09 — REGNUM В Ингушетии за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, по состоянию на 3 мая общее число жителей региона, умерших от осложнений болезней, вызванных коронавирусом, составило 26 человек, сообщили в оперативном штабе.

Эта северокавказская республика вошла в число субъектов России, в которых зафиксировано самое большое число летальных исходов из-за коронавируса. Ингушетия занимает в настоящее время четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Зара Гетагазова, смертность в Ингушетии во многом зависит от местных обычаев и традиций, в частности к такому числу летальных исходов могли привести многочисленные свадьбы и похороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетию была направлена бригада медиков из Москвы во главе с заместителем главы Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимиром Тестиным, чтобы выяснить причины сложной эпидемиологической ситуации и помочь справиться с ней.

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