Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Врачи-эпидемиологи обследуют на коронавирус жителей грузинского села Мушевани Болнисского муниципалитета, где недавно произошел конфликт с врачами и полицией. Об этом журналистам рассказал мэр Болниси Давид Шеразадишвили, 4 мая сообщает агентство Report.

Предупредить о предстоящей проверке в село приезжали представители местных властей.

«Мы были в селе с врачами. Целью поездки было подготовить население, чтобы предоставить им больше информации о завтрашнем дне, о том, что группы врачей должны взять биологические образцы», — заявил глава муниципалитета.

Напомним, 1 мая стало известно, что жители Мушевани палками и камнями начали кидать в медиков, приехавших забрать десять местных жителей, у которых обнаружили коронавирус. Для восстановления порядка на место прибыла полиция. Жители позволили медикам забрать инфицированных только после часовых переговоров с властями. Пострадавших не было, две машины скорой помощи получили повреждение.

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