Железноводск, Ставропольский край, , 09:06 — REGNUM Салют Победы в Железноводске запустят с горы Железной впервые в истории города-курорта. Высота горы составляет 853 метра. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, фейерверк, посвящённый юбилею Великой Победы, будет виден с разных точек курортного округа и соседних территорий.

«Фейерверк увидят все жители, не выходя из своих домов и не нарушая режима. Выпустим в небо ровно 1418 залпов — по количеству дней войны. Высота салютных лучей будет достигать 200 метров над вершиной горы Железной», — поделился планами Евгений Моисеев.

В администрации города добавили, что пиротехническое представление при благоприятной погоде начнётся в 21:00. Подготовку и запуск фейерверка будут осуществлять специалисты совместно с сотрудниками городской спасательной службы.