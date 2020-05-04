Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Количество жертв пандемии новой коронавирусной инфекции в ближайшие сутки может перейти черту в 250 тысяч человек, следует из опубликованных исследовательским центром американского Eниверситета имени Джонcа Хопкинса данных.

На настоящий момент число смертей от COVID-19 оценивается в 247 475 человек. Только на территории США за последние сутки, 3 мая, зарегистрировано 1313 летальных случаев среди зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Число выявленных зараженных вирусом SARS-CoV-2 по всему миру недавно превысило психологически значимую отметку в 3,5 миллиона человек.