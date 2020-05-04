Москва, , 08:58 — REGNUM Действие цифровых пропусков, полученных для передвижения по Москве, истекает 4 мая. Этот период определили власти города при увеличении срока самоизоляции.

4 мая является последним днём, когда можно продлить пропуск. Уже 5 мая «старые» документы утрачивают силу, и если владелец их не переоформил, потребуется получение нового пропуска.

Получение, продление и проверка документов ведётся на сайте nedoma.mos.ru. Также там можно привязать цифровой пропуск к транспортной карте или госномеру автомобиля.

Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил его до 11 мая.