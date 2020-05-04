Пермь, , 08:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 4 мая, от коронавирусной инфекции выздоровел 41 пациент, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Обще число оправившихся от заболевания составило 207 пациентов. Продолжают получать лечение 372 человека.

Напомним, в регионе выявлено 595 случаев заражений коронавирусом. Скончались 16 зараженных пациентов: в девяти случаях пациенты умерли от последствий коронавирусной инфекции, а в семи случаях летальный исход медики не связывают с COVID-19.