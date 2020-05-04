Уфа, , 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию. Об этом 3 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, Башкирия первой вывезла часть вахтовиков с месторождения Якутии, поскольку на нем начала формироваться непростая ситуация требующая срочного вывоза людей.

Глава Башкирии не исключает, что среди вернувшихся на родину рабочих есть зараженные коронавирусом. В республику прибудут еще 1,6 тысяч рабочих с этого месторождения.

Он отметил, что это будет дополнительная нагрузка на врачей и всех тех, кто принимает участие в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, всем заразившимся будет оказана квалифицированная медицинская помощь. А здоровым людям нужно будет какое-то время побыть в изоляции, чтобы устранить риск заражения других.

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