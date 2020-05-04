Белград, , 08:47 — REGNUM Два отделения клинического центра «Сербия» в Белграде продезинфицированы российскими военными. За сутки в сербских городах Белград и Ниш обработаны пять объектов, сообщает 4 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Дезинфекцию инфекционного и пульмонологического отделений медицинского центра выполнили расчёты сводного отряда РХБ защиты. Инфекционное отделение принимает сегодня пациентов с тяжёлым течением заболевания COVID-19.

Две врачебно-сестринские бригады помогли в лечении 14 пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице города Ниш. Днём ранее российские военные провели дезинфекцию в Институте онкологии и радиологии в Белграде.

Всего действующие в Сербии российские военные обработали 156 объектов в 30 городах.

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